Депутат Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко призвал Россию не затягивать с выходом из состава ассамблеи. Он заявил об этом на днях на своей странице в Facebook

Толстой объяснил, зачем Россия участвует в ПАСЕ © пресс-служба Петра Толстого Петр Толстой сообщил о возможном выходе РФ из ассамблеи. Он уточнил, что в этом случае Россия должна создать свой аналог ПАСЕ, где Москву не будут попрекать за якобы агрессию в отношении других стран и нарушение международных норм.

«Мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена… Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем… Нам приходится выслушивать вал гадостей… Это уже не просто личные выпады… Это выпады в адрес нашей страны и президента лично! Понимаете? Эти вещи нельзя терпеть! На что они рассчитывают? На то, что мы физически будем сдачи давать?» — заявил Толстой.

Он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать лично президент РФ Владимир Путин.

Гончаренко, комментируя слова российского дипломата, отметил, что Украина сыграла большую роль в сложившейся с Россией ситуации: именно Киев на каждой сессии напоминает мировой общественности о «преступлениях Кремля».

«Наша работа на последней сессии ПАСЕ продолжает приносить свои плоды. Надеюсь, что Толстой не будет долго затягивать с выполнением своих обещаний. А мы в этом с радостью поможем», — написал депутат Рады.

В январе ПАСЕ окончательно закрепила в своем регламенте возможность использовать трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ассамблеи.

Зимняя сессия ПАСЕ прошла с 25 по 28 января в Страсбурге в гибридном формате — часть парламентариев работала очно, часть — дистанционно. В ходе сессии украинская делегация предприняла попытку оспорить полномочия делегации РФ, но это предложение не было поддержано мониторинговым комитетом ассамблеи. В результате за подтверждение полномочий делегации РФ проголосовали 107 депутатов, против — 36, еще 24 воздержались.