Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что тяжелые формы COVID-19 встречаются на Украине все чаще, поскольку вирус мутирует. Об этом 3 марта он рассказал в эфире «Украина 24»

«Он мутирует, мутирует вирус. Это мы знаем, широкая общественность, только о мутации из Великобритании или ЮАР. В то же время он мутирует… Есть еще одна большая проблема — это когда люди не обращаются вовремя к врачу. Человек заболел, он уже все понял о ковиде, как ему кажется, и считает, что не надо обращаться к врачу, а потом через неделю, на 9-10-й день он уже в очень тяжелом течении болезни с низкой сатурацией и кислородозависимостью», — заявил он.

В частности, он подчеркнул, что клиническая картина коронавируса в стране изменилась. Министр рассказал, что в последнее время, по лабораторным исследованиям, нет таких высоких показателей реактивного белка, которые были ранее в соответствии с состоянием человека.

Мэр города на Украине придумал наказание для отказавшихся от вакцинации © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Украина вышла из жесткого локдауна 24 января. Массовая вакцинация в стране началась месяц спустя.

Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. Первым привился Степанов. Накануне также привился президент Украины Владимир Зеленский.