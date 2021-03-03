Идеологом закрытия оппозиционных каналов и санкций против сопредседателя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука может быть заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Андрей Смирнов. Об этом заявил политолог Никита Варламов в блоге на портале «Корреспондент.net» 2 марта

«Источники говорят, что Смирнов (который раньше работал на Яроша, а потом экс-регионалов) лично занимался всеми вопросами с СНБО. Более того, идея запустить такую провальную кампанию принадлежала именно ему», — написал Варламов.

Также, по его словам, Смирнов оказывает давление на Верховный суд, чтобы иски, связанные с закрытием каналов и санкциями в отношении физлиц не рассматривались. Эксперт объяснил, почему Зеленскому не было смысла атаковать Медведчука © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом, хотя рассмотрение иска NewsOne уже назначено на 29 марта, он якобы все равно продолжает давить на Верховный суд.

При этом ранее, добавил Варламов, Смирнов вмешивался в работу Конституционного суда, предлагал варианты его роспуска и отстранение от должности председателя.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с сопредседателем ОПЗЖ Виктором Медведчуком.