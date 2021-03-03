«Источники говорят, что Смирнов (который раньше работал на Яроша, а потом экс-регионалов) лично занимался всеми вопросами с СНБО. Более того, идея запустить такую провальную кампанию принадлежала именно ему», — написал Варламов.
Также, по его словам, Смирнов оказывает давление на Верховный суд, чтобы иски, связанные с закрытием каналов и санкциями в отношении физлиц не рассматривались.
При этом, хотя рассмотрение иска NewsOne уже назначено на 29 марта, он якобы все равно продолжает давить на Верховный суд.
При этом ранее, добавил Варламов, Смирнов вмешивался в работу Конституционного суда, предлагал варианты его роспуска и отстранение от должности председателя.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с сопредседателем ОПЗЖ Виктором Медведчуком.