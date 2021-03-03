Транзитный Уран, аспектирующий Солнце, заставил супругу Виктора Медведчука, Оксану Марченко, Тельца по гороскопу, начать политическую карьеру. Об этом в статье в издании Украина.ру рассказала астролог Елена Мурзина

По мнению астролога, Марченко сейчас переоценивает свои силы.

«Солнце, Марс и Меркурий в оппозиции к Юпитеру. Есть даже некоторая бесшабашность. Отсутствие пиетета перед властью. Оксана Марченко реагировала так же, как любой человек. Ей было трудно, она высказывала и боль, и обиду. Тем не менее реакция была очень взвешенная, спокойная. Даже, можно сказать, слишком спокойная», — объяснила Мурзина.

«Воспламеняться и ломаться»: астролог с Украины предсказал опасности марта © CC0, Pixabay

«Уран заставил реагировать. Но видимо, и терпение лопнуло. Неожиданная, казалось бы, неадекватная реакция. Так бывает с очень спокойными, выдержанными людьми», — добавил астролог.

Подробнее об астрологических прогнозах для украинских женщин-политиков читайте в статье на сайте Украина.ру.

Ранее жена нардепа Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко объявила о вступлении в ОПЗЖ после того, как в отношении нее и ее мужа были введены экономические санкции.

В партии не исключают, что Марченко может принять участие в президентских выборах в 2024 году.