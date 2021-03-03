Нынешний супруг певицы и уроженки Украины Веры Брежневой композитор Константин Меладзе 2 марта в Instagram поздравил свою дочь от первого брака с днем рождения

«С Днем Рождения, Лия! 17», — подписал совместный снимок Меладзе.

Лия — средняя дочь композитора от первого брака, а всего в союзе с «Мисс Украины» 1992 года Яной Сумм у продюсера трое детей. В 2000-м родилась Алиса, в 2004-м — Лия, а в 2005-м — Валерий. В возрасте двух лет мальчику поставили диагноз аутизм.

«Обострение»: Брежнева ответила хейтерам на их языке © Вера Брежнева/Инстаграм

Спустя год бывшая композитора вышла замуж за украинского бизнесмена, а еще спустя два женился и сам Меладзе, избранницей стала его подопечная из группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Она тоже родом с Украины, а именно — из Днепропетровской области.

В новом союзе Константина Меладзе детей нет, чего нельзя сказать о его брате певце Валерии Меладзе. У него ребенок родился в то время, когда артист еще даже не был разведен с предыдущей супругой. Сыну исполнителя от певицы Альбины Джанабаевой уже исполнилось 17 лет, а брак с первой супругой Ириной Малухиной Меладзе расторг только в 2011 году.