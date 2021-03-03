Детский фонд ООН поставит на Украину вакцины против туберкулеза в течение 7-10 дней. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 2 марта

Не только коронавирус: эпидемия COVID-19 привела к вспышке туберкулеза на Украине © AP, Evgeniy Maloletka

Он сказал, что ЮНИСЕФ подтвердил, что вакцина приедет в страну через 7-10 дней, и подчеркнул, что задержка с поставками — «просто форс-мажор», который возник у фонда.

Глава Минздрава также заявил, что все дети, которым не была сделана прививка, поставлены на учет и их обязательно нужно будет вакцинировать БЦЖ.

Осенью 2020 года международная медицинская организация «Врачи без границ» предупредила Украину о серьезной опасности, которая угрожает здоровью украинцев. Медики озабочены темпами распространения туберкулеза, плановые обследования на который были отложены из-за эпидемии коронавируса, что привело к резкому росту числа необнаруженных случаев заболевания.