«У вакцины БЦЖ (сокр. Бацилла Кальмета—Герена, BCG — от туберкулеза. — Ред.) 31 января закончилась регистрация и срок годности. Мы еще в прошлом году в сентябре или в августе, понимая, что заканчивается срок, заказали ЮНИСЕФ дозакупить вакцины за средства 2018 года, предупредили, что вакцины нам нужны в декабре», — рассказал министр.
Он сказал, что ЮНИСЕФ подтвердил, что вакцина приедет в страну через 7-10 дней, и подчеркнул, что задержка с поставками — «просто форс-мажор», который возник у фонда.
Глава Минздрава также заявил, что все дети, которым не была сделана прививка, поставлены на учет и их обязательно нужно будет вакцинировать БЦЖ.
Осенью 2020 года международная медицинская организация «Врачи без границ» предупредила Украину о серьезной опасности, которая угрожает здоровью украинцев. Медики озабочены темпами распространения туберкулеза, плановые обследования на который были отложены из-за эпидемии коронавируса, что привело к резкому росту числа необнаруженных случаев заболевания.