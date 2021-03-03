На Украине за сутки количество новых заражений коронавирусом выросло почти на 2 тысячи — до 7235. Об этом 3 марта сообщил в Facebook министр здравоохранения страны Максим Степанов

Самый большой суточный прирост случаев за сутки зафиксирован в Киеве (655) и Ивано-Франковской области (640). Накануне сообщали о 5336 случаях.

Накануне c COVID-19 госпитализировали 3486 человек, скончались 185 пациентов и выздоровели 5118 человек. Комаровский рассказал, чего ждать от повторного заражения COVID-19 © Евгений Комаровский/инстаграм

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Украина вышла из жесткого локдауна 24 января.

Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым привился Степанов. Накануне также привился президент Украины Владимир Зеленский. При этом оба они недавно переболели COVID-19. Глава государства объяснил свое решение сделать прививку тем, что после выздоровления у него низкий уровень антител.