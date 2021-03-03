«Едем поздравить с днем рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева!» — подписал Галкин публикацию.
Комик показал свою супругу, сидящую рядом с именинником: она скромно улыбалась в шляпке в виде цветка с вуалью, а виновник торжества предпочел широкую улыбку «во все 32». В итоге от пользователей досталось обоим.
«У Зайцева вставные зубы верхние вывалились. Ужас. Паноптикум. Кунсткамера», «Слушайте, ну чего вы, разве это красиво, это же маска какая-то, Шагреневая кожа, все равно 72 на носу (у Пугачевой. — Ред.), по-моему, это противно, вообще на себя не похожа, фу», «Гротеск какой-то! От оскала Зайцева стало как-то не по себе. Как Шляпник из Алисы», «Конкурс пластических хирургов», «Не знаю, как Вам, я увидела две мумии», «Ожившие мертвецы — комедия», — прокомментировали люди.
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Вячеславу Зайцеву исполнилось 83 года, а в апреле свой день рождения отметит и Пугачева, ей будет 72. Не так давно Примадонна эмоционально отреагировала на выпады хейтеров, которые часто упрекают певицу в желании быть вечно молодой. Артистка заявила, что признала, что она старая и ничего с этим сделать не может.