Офис прокурора Вены не будет расследовать причастность австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au к строительству оперного театра в Севастополе. Об этом представитель Министерства иностранных дел Австрии сообщил в комментарии «Радио Свобода»* 3 марта

В МИД Австрии рассказали, что Федеральное агентство защиты государства и противодействия терроризму (BVT) получило задание расследовать деятельность Coop Himmelb(l)au в Крыму. Австрийский архитектор пожаловался на угрозы из Украины © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Однако Офис прокурора Вены выступил против начала предварительного расследования деятельности бюро.

В феврале в дипломатическом ведомстве Австрии отметили, что действия частных компаний не следует рассматривать как позицию государства.

В 2019 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о создании в Севастополе двух учреждений культуры — Севастопольского государственного театра оперы и балета и Академии хореографии.

Посол Украины Александр Щерба пытался в телефонной беседе отговорить руководителя австрийского бюро от участия в проекте. После отказа дипломат пригрозил архитекторам введением санкций.

В декабре 2020 года украинская прокуратура Крыма и Севастополя, которая базируется в Херсоне, открыла уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро порядка поездок в Крым.

Крым стал частью России после референдума в 2014 году. Украина продолжает считать его своей территорией и настаивает, что иностранцы и россияне должны заезжать в Крым с украинской территории и просить об этом разрешения у пограничников.

*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.