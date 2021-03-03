В МИД Австрии рассказали, что Федеральное агентство защиты государства и противодействия терроризму (BVT) получило задание расследовать деятельность Coop Himmelb(l)au в Крыму.
Однако Офис прокурора Вены выступил против начала предварительного расследования деятельности бюро.
В феврале в дипломатическом ведомстве Австрии отметили, что действия частных компаний не следует рассматривать как позицию государства.
В 2019 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о создании в Севастополе двух учреждений культуры — Севастопольского государственного театра оперы и балета и Академии хореографии.
Посол Украины Александр Щерба пытался в телефонной беседе отговорить руководителя австрийского бюро от участия в проекте. После отказа дипломат пригрозил архитекторам введением санкций.
В декабре 2020 года украинская прокуратура Крыма и Севастополя, которая базируется в Херсоне, открыла уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро порядка поездок в Крым.
Крым стал частью России после референдума в 2014 году. Украина продолжает считать его своей территорией и настаивает, что иностранцы и россияне должны заезжать в Крым с украинской территории и просить об этом разрешения у пограничников.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.