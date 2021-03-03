Украинский диетолог Светлана Фус рассказала, что при потреблении сала нужно учитывать продукты, которые уже были съедены, чтобы не превысить дневную норму холестерина, равную 300-400 мг. Свой совет она опубликовала в Instagram 2 марта

Сало дорожает: «национальный продукт» влетит украинцам в копеечку © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Если вы сегодня собираетесь съесть кусочек сала, в вашем рационе не должно быть других жирных, богатых на холестерин продуктов», — предупредила эксперт.

При этом Фус подчеркнула, что в правильном количестве холестерин жизненно необходим для нормальной деятельности организма — это компонент клеточных мембран, обязательный для создания гормонов, желчных кислот, витамина D и т.д.

Помимо сала, холестерин содержится в любых продуктах животного происхождения. Много холестерина, в частности, в сливочном масле — 160-215 мг на 100 граммов и в креветках — от 160 до 210 мг.

Но диетолог подчеркнула, что избыток холестерина может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что сало — полезный продукт, если оно было приморожено, но не засолено. При этом вареное и копченое сало, по ее словам, не является полезным.