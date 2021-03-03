Армия Украины и блок НАТО не способны провести военную операцию по захвату Крыма. Об этом 3 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии РИА Новости

Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма © Facebook, Владимир Струмковский Татьяна Черновол 2 марта в эфире телеканала «Прямой» заявила, что Украина должна быть «постоянно» готова к проведению «военной операции по возвращению» полуострова.

По словам Игоря Корточенко, Крым — неотъемлемая часть России, нападение на Крым — это нападение на Российскую Федерацию. Вооруженным силам, которые попытаются осуществить такую операцию, грозит уничтожение.

Комментируя заявление Черновол, эксперт усомнился в ее психическом здоровье.

«Ее состояние должен комментировать психиатр. Серьезно обсуждать это невозможно», — заявил Коротченко.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.