Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Александр Дубинский утверждает, что Офис президента (ОП) Владимира Зеленского намерен предложить кресло министра обороны страны нардепу от «Слуги народа» Ирине Верещук. Он сообщил об этом 2 марта в своем Telegram-канале со ссылкой на коллег

«Даже не задались вопросом»: Дубинский раскритиковал НАПК и НАБУ за ситуацию с Порошенко © Facebook, 112.ua Андрея] Тарана и назначения вместо него Ирины Верещук. В декабре Комитет по нацбезопасности ВР уже выражал Тарану недоверие, но тогда скандал замяли в ОП. Сейчас, видимо, решили отыграть назад и вернуться к отставке министра обороны», — написал Дубинский.

При этом он подчеркнул, что после экспериментов власти с промышленностью, экономикой, Нацбанком и тарифами неудивительно, что ОП решил «поиграться» еще и с обороной.

Весной прошлого года Верещук и Дубинский боролись за выдвижение в кандидаты на пост мэра Киева от партии «Слуга народа». Внутрипартийные праймериз выиграла Верещук, после чего Дубинский высказал ей свою поддержку. Выборы мэра Киева Верещук проиграла Виталию Кличко.