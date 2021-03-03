«Сегодня коллеги в Раде мне сказали, что в ОП рассматривается вариант снятия министра обороны [Андрея] Тарана и назначения вместо него Ирины Верещук. В декабре Комитет по нацбезопасности ВР уже выражал Тарану недоверие, но тогда скандал замяли в ОП. Сейчас, видимо, решили отыграть назад и вернуться к отставке министра обороны», — написал Дубинский.
При этом он подчеркнул, что после экспериментов власти с промышленностью, экономикой, Нацбанком и тарифами неудивительно, что ОП решил «поиграться» еще и с обороной.
Весной прошлого года Верещук и Дубинский боролись за выдвижение в кандидаты на пост мэра Киева от партии «Слуга народа». Внутрипартийные праймериз выиграла Верещук, после чего Дубинский высказал ей свою поддержку. Выборы мэра Киева Верещук проиграла Виталию Кличко.