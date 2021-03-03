Мэр Киева Виталий Кличко выиграл судебный иск к телерадиокомпании «Студия 1+1» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба градоначальника

Кличко заявил о хакерской атаке на сайт горсовета Киева © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк Отмечается, что иск Кличко и руководитель Департамента городского благоустройства Дмитрий Белоцерковец подали еще в августе 2019 года — после выхода в эфир «1+1» программы «Деньги» Александра Дубинского с сюжетом о них.

«Насколько вы помните, тогда против меня была развернута широкая кампания по дискредитации. И я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал "1+1", который поливал меня грязью. О наступлении на свободу слова здесь речь не идет», — заявил киевский городской голова.

Суд признал информацию в сюжете телеканала «Как воруют у киевлян, или Схемы Кличко на МАФах» от 24 июня 2019 года «недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию» Кличко и Белоцерковца. В сюжете говорилось, что они якобы собирают «черный кэш» с киосков в Киеве, а МАФы (малые архитектурные формы) «несогласных» демонтируют.

В программе заявили, что владельцы таких киосков якобы платят «смотрящим» от 7 до 30 тысяч гривен ежемесячно. По данным журналистов, в украинской столице есть по меньшей мере 10 тысяч незаконно установленных МАФов, которые «по самым скромным подсчетам» приносят «смотрящим» 840 миллионов гривен в год.

Суд обязал «Студию 1+1» опровергнуть недостоверную информацию относительно Кличко и Белоцерковца, а также удалить сюжет с сайта «1+1», YouTube-канала и Facebook, а также постановил взыскать в пользу Белоцерковца 50 тысяч гривен в счет возмещения морального вреда (в иске истцы просили взыскать 1,5 миллиона гривен).

Сейчас сюжет «Как воруют у киевлян, или Cхемы Кличко на МАФах» на перечисленных страницах в интернете недоступен.