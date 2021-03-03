Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины не давал официальных указаний о прекращении вещания «Первого независимого» телеканала. Об этом 2 марта заявил первый заместитель председателя совета Валентин Коваль, передает «Детектор медиа»

Нацсовет нагрянет с проверками на три украинских телеканала © РИА Новости, Артём Коренюк | Перейти в фотобанк

По его словам, СБУ направила всем службам и представителям Нацсовета по ТВ письмо о возможных угрозах информационной безопасности в связи с началом вещания «Первого независимого».

Он отметил, что для решения вопроса о дальнейшем вещании телеканала, Нацсовет должен собраться на соответствующее заседание.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов объявили о создании нового телеканала «Первый независимый». Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБУ.