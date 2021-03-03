«Не знаю всех полномочий СБ Украины. Сами они, конечно, ничего не выключают. Но если вещание "Первого независимого" было на грани нарушения законодательства, которое ранее привело к отключению "112.Украина", ZIK и NewsOne, тогда могло быть обращение по отключению к операторам спутниковой связи и к провайдерам программной услуги. Нацсовет не обращался к провайдерам, только информировал своих представителей на местах, а они уже могли обратиться непосредственно к провайдерам информации. Но официальных указаний о прекращении вещания от регулятора не было», — сказал Коваль.
По его словам, СБУ направила всем службам и представителям Нацсовета по ТВ письмо о возможных угрозах информационной безопасности в связи с началом вещания «Первого независимого».
Он отметил, что для решения вопроса о дальнейшем вещании телеканала, Нацсовет должен собраться на соответствующее заседание.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов объявили о создании нового телеканала «Первый независимый». Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБУ.