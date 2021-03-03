Министр здравоохранения Украины Максим Степанов допускает задержку поставки в страну китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences. Об этом он сообщил 2 марта в эфире «Украина 24»

Степанов сказал, какие вакцины поступят на Украину © Facebook, Максим Степанов

Он добавил, что из-за дефицита на вакцины также задерживается поставка в рамках инициативы COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

«Мы в январе получили подтверждение поставки в середине февраля, но сегодня уже 2 марта, а вакцины нет», — отметил Степанов.

Минздрав планировал начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин — производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX). Обе вакцины уже поданы на регистрацию в Украине. Поставка вакцины Pfizer ожидалась в конце февраля — начале марта.