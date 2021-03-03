Оппозиция обвиняет эти банки в обслуживании счетов белорусского ОМОНа и других правоохранительных структур, попавших под зарубежные санкции.
Своими действиями она намерена добиться приостановления международных операций этих банков, тем самым осложнив государственное финансирование силовых подразделений.
«НАУ направило письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, чтобы те закрыли корреспондентские счета "Беларусбанка" и "Белинвестбанка"», — говорится в посте.
Активисты отметили, что представленная инициатива является частью кампании «Белорусского освобождения. Весна-2021».
«Она направлена на блокирование обслуживания в банках структур, ответственных за фальсификации, насилие и репрессии против мирных белорусских граждан», — отметили в НАУ.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.