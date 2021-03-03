Белорусское «Народное антикризисное управление», возглавляемое членом президиума Координационного совета оппозиции Павлом Латушко, попросит крупнейшие иностранные финансовые организации заблокировать счета госбанков «Беларусбанк» и «Белинвестбанк» за поддержку Лукашенко. Об этом 2 марта сообщил Telegram-канал организации

Своими действиями она намерена добиться приостановления международных операций этих банков, тем самым осложнив государственное финансирование силовых подразделений.

«НАУ направило письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, чтобы те закрыли корреспондентские счета "Беларусбанка" и "Белинвестбанка"», — говорится в посте.

Активисты отметили, что представленная инициатива является частью кампании «Белорусского освобождения. Весна-2021».

«Она направлена на блокирование обслуживания в банках структур, ответственных за фальсификации, насилие и репрессии против мирных белорусских граждан», — отметили в НАУ.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.