Украина создаст лабораторию по определению штаммов коронавируса. Об этом 2 марта заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24»

Степанов сказал, какие вакцины поступят на Украину © Facebook, Максим Степанов

Так, в Германию были доставлены 200 единиц анализов, результаты известны по 48 из них. Выявлено, что на Украине не циркулируют мутировавшие варианты вируса, в частности из ЮАР. В стране распространены сугубо европейские штаммы — итальянский, испанский варианты.

Также Украина направила 350 образцов на исследование штаммов в Лондон.

«Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, нужно сложное дорогостоящее оборудование», — добавил Степанов.

Украина 23 февраля приобрела первую партию вакцины от коронавируса индийского производства (117 тысяч доз). На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий.