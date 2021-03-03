Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков 2 марта в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону ответил на планы ввести санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко

«Это были не санкции». Корнилов сказал, когда Россия нанесла серьезный удар по Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если есть вопросы по поводу политики Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке», — сказал Аваков.

Министр добавил, что Порошенко не является врагом для Украины. Но заметил, что Порошенко стоило отказаться от фабрики Roshen в российском Липецке. По его мнению, выбранные бывшим лидером страны цели и пути их достижения иногда не соответствуют «некоторым принципиальным моральным аспектам».

В январе Государственное бюро расследований возбудило очередное уголовное дело против Порошенко (по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Оно было открыто в связи с работой кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке. Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого пятый президент Украины получил в деле о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки.