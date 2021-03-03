«В Украине государственный язык — украинский. <…> Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — спросил министр внутренних дел.
Аваков предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. По его мнению, их с удовольствием смотрели бы зарубежные телезрители.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.