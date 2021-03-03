Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков 2 марта в интервью укаринскому журоналисту Дмитрию Гордону заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине

Беленюк стал объектом нападок за русский язык © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Аваков предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. По его мнению, их с удовольствием смотрели бы зарубежные телезрители.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.