Экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол 2 марта в эфире телеканала «Прямой» призвала Киев готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент»

Татьяна Черновол предстанет перед судом - ГБР © Facebook, Тетяна Чорновол

По ее мнению, нужно дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности». Этим моментом можно будет воспользоваться для захвата полуострова военным путем, заявила Черновол.

«Но к этому нужно быть готовыми», — подчеркнула политик, посетовав на то, что Украина пока этого не делает.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.