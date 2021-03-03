Угроза режиму президента Белоруссии Александра Лукашенко сегодня заключается в том числе в высоком уровне протестных настроений в Минске. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в комментарии РИА Новости Крым

Ищенко объяснил, что будет с Лукашенко, если Запад разочаруется в Тихановской © РИА Новости, Нина Зотина Светлана Тихановская заявила, что рассчитывает на отставку Лукашенко уже весной. По ее словам, это может произойти благодаря усилению давления на него как со стороны белорусского населения, так и со стороны Запада.

Эксперт подчеркнул, что сам по себе Минск очень озлобленный на Лукашенко город, где существует большое подполье, которое постоянно громят белорусские спецслужбы.

«Там идет очень серьезная борьба. Именно в Минске готовятся акции против власти, и этой весной они уже не всегда будут идти по сценарию августа-ноября прошлого года. Власть очень боится Минска и бросает все силы на то, чтобы эти выступления сорвать», — указал Суздальцев.

Власть сейчас опирается только на силовиков, которые чувствуют себя очень тяжело, потому что боятся, что от них избавятся, как в свое время от «Беркута» на Украине, заключил политолог.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.