Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что рассчитывает на отставку Лукашенко уже весной. По ее словам, это может произойти благодаря усилению давления на него как со стороны белорусского населения, так и со стороны Запада.
Эксперт подчеркнул, что сам по себе Минск очень озлобленный на Лукашенко город, где существует большое подполье, которое постоянно громят белорусские спецслужбы.
«Там идет очень серьезная борьба. Именно в Минске готовятся акции против власти, и этой весной они уже не всегда будут идти по сценарию августа-ноября прошлого года. Власть очень боится Минска и бросает все силы на то, чтобы эти выступления сорвать», — указал Суздальцев.
Власть сейчас опирается только на силовиков, которые чувствуют себя очень тяжело, потому что боятся, что от них избавятся, как в свое время от «Беркута» на Украине, заключил политолог.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.