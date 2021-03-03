Традиционные февральские заявления украинских властей об очередных арестах чьего-то имущества нужны для сотворения мифов для доверчивой публики. Об этом экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко сказал в интервью изданию Украина.ру

На Украине арестовали имущество экс-главы МВД Захарченко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал постановление Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о лишении Захарченко и еще девятерых высших офицеров воинских званий и госнаград с формулировкой об антигосударственной деятельности. Также на прошлой неделе в украинских СМИ появилась информация об аресте имущества, якобы принадлежащего Захарченко.

По словам экс-министра, он уже сбился со счета, какой это «арест» якобы его имущества.

«Постмайданная власть так увлекалась сотворением мифов для доверчивой публики, что потеряла всякую связь с реальностью… Я ведь прекрасно понимаю, для чего нужны эти "Сказки с Майдана", — пока доверчивый обыватель развесит уши, вы втихаря отожмете себе еще немножко чужого имущества. Кроме того, если настоящие владельцы "арестованных активов Захарченко" окажутся не слишком стойкими, то можно и пошантажировать для своей пользы», — заявил он.

При этом Захарченко указал на закономерность, согласно которой все подобные «аресты» происходят ежегодно в феврале — «под очередную дату переворота, дабы власти не отвечать на неудобные вопросы».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.