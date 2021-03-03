Казахстанской элите незачем объединяться с Россией, так как она привыкла к тому, что ренту от продажи недр она кладёт себе в карман и выводит на Запад. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью «Правда.ру»

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