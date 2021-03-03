«Кто главный покупатель недвижимости в прошлом году из постсоветских стран в Европе? Казахи. Они там даже превосходят, по-моему, российских олигархов именно по итогам прошлого года. А вокруг кого больше всего разговоров в английской прессе по поводу того, кто что купил? Вокруг Дариги Назарбаевой, вокруг её родни. Вокруг Кенеса Ракишева», — констатировал эксперт.
Грозин добавил, что власть пытается добиться консолидации общества за счет националистической повестки дня, поэтому в парламент прошли откровенные русофобы даже от партии власти.
При новой власти антироссийских тенденций стало определённо больше, чем это было при позднем Назарбаеве, хотя начиналось всё при нём, резюмировал специалист.