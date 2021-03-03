Тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Украины после Майдана в 2014 году были лишены пенсий и социальных выплат пришедшими к власти политиками. Об этом экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский посреди ночи срочно созвал силовиков © Facebook, Офіс Президента України Владимир Зеленский подписал постановление Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о лишении Захарченко и еще девятерых высших офицеров воинских званий и госнаград с формулировкой об антигосударственной деятельности.

Захарченко отметил, что из-за этого решения мало что изменилось: ни копейки из бюджета Украины в виде пенсии после 2014 года он не получил, хотя по закону, по его словам, заработал ее еще с 2008 года.

«Тысячи сотрудников МВД, которые отдали службе годы своей жизни, после госпереворота были люстрированы, незаконно уволены со службы, лишены пенсий и социальных выплат. Нечистоплотные на руку политики ради своих целей годами дискредитировали стражей порядка», — заявил экс-министр.

Он подчеркнул, что власти всеми способами избавляются от честных профессионалов, заменяя их «боевиками Майдана и радикалами всех мастей». При этом Захарченко напомнил, что тот, кто единожды преступил закон, не может быть его защитником.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.