Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о лишении Захарченко и еще девятерых высших офицеров воинских званий и госнаград с формулировкой об антигосударственной деятельности.
Захарченко отметил, что из-за этого решения мало что изменилось: ни копейки из бюджета Украины в виде пенсии после 2014 года он не получил, хотя по закону, по его словам, заработал ее еще с 2008 года.
«Тысячи сотрудников МВД, которые отдали службе годы своей жизни, после госпереворота были люстрированы, незаконно уволены со службы, лишены пенсий и социальных выплат. Нечистоплотные на руку политики ради своих целей годами дискредитировали стражей порядка», — заявил экс-министр.
Он подчеркнул, что власти всеми способами избавляются от честных профессионалов, заменяя их «боевиками Майдана и радикалами всех мастей». При этом Захарченко напомнил, что тот, кто единожды преступил закон, не может быть его защитником.
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