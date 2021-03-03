Власти Казахстана имитируют реформы, поэтому социальное недовольство, неуверенность в завтрашнем дне и поиск ответа на то, кто же сейчас в стране главный, усиливаются по мере ухудшения экономической ситуации. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью «Правда.ру»

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

«Казахстанский экспорт просел из-за локдаунов, из-за падения цен на нефть. Денег нет, кормовая база для элиты сужается, народу достаётся меньше, чем доставалось раньше. Средний казахстанский класс размывается очень быстрыми темпами», — констатировал Грозин.

Он добавил, что власть пытается добиться консолидации общества за счет националистической повестки дня, поэтому в парламент прошли откровенные русофобы даже от партии власти.