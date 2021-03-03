Эксперт отметил, что доходная часть допандемического бюджета Казахстана в среднем на 40% формировалась за счёт поставок необработанного сырья на мировые рынки, но в прошлом году главный партнёр — Евросоюз — резко снизил потребление сырьевых товаров.
«Казахстанский экспорт просел из-за локдаунов, из-за падения цен на нефть. Денег нет, кормовая база для элиты сужается, народу достаётся меньше, чем доставалось раньше. Средний казахстанский класс размывается очень быстрыми темпами», — констатировал Грозин.
Он добавил, что власть пытается добиться консолидации общества за счет националистической повестки дня, поэтому в парламент прошли откровенные русофобы даже от партии власти.