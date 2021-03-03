Казахстанская власть пытается в последние года два-три добиться консолидации общества за счет формирования националистической повестки дня. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью «Правда.ру»

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

«Это говорит о том, что власть пытается через эти разговоры о голодоморе 1932-1933 годов сделать то, что делалось на Украине до 2014 года. И подобных антироссийских тенденций сколько угодно. При новой власти их стало определённо больше, чем это было при позднем Назарбаеве. Хотя начиналось всё при нём», — констатировал Грозин.

Специалист уверен, что казахстанской элите незачем объединяться с Россией, так как она привыкла к тому, что ренту от продажи недр Казахстана она кладёт себе в карман и выводит на Запад.