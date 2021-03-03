Эксперт отметил, что по итогам последних выборов в парламент по спискам прошли откровенные националисты-русофобы, причём от партии власти.
«Это говорит о том, что власть пытается через эти разговоры о голодоморе 1932-1933 годов сделать то, что делалось на Украине до 2014 года. И подобных антироссийских тенденций сколько угодно. При новой власти их стало определённо больше, чем это было при позднем Назарбаеве. Хотя начиналось всё при нём», — констатировал Грозин.
Специалист уверен, что казахстанской элите незачем объединяться с Россией, так как она привыкла к тому, что ренту от продажи недр Казахстана она кладёт себе в карман и выводит на Запад.