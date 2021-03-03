Эксперт отметил, что это еще неполный список реальных руководителей страны, так как нельзя писать про семью первого президента Нурсултана Назарбаева с её активами и контролем, а также не рекомендуется писать о некоторых бывших чиновниках из ближнего окружения первого президента и о прошлом того же действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева.
«Тем не менее в Казахстане все друг друга знают, и шила в мешке не утаишь», — констатировал Грозин.
Специалист добавил, что в обществе зреет недовольство и запрос на перемены, что показали президентские выборы 2019 года, в которых впервые в Казахстане оппоненту действующего президента Амиржану Косанову «позволили» набрать 16% голосов.