В Казахстане власти и деньги сконцентрированы в руках ста семей, которые фигурируют в Forbes Kazakhstan. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью «Правда.ру»

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев Нурсултана Назарбаева с её активами и контролем, а также не рекомендуется писать о некоторых бывших чиновниках из ближнего окружения первого президента и о прошлом того же действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева.

«Тем не менее в Казахстане все друг друга знают, и шила в мешке не утаишь», — констатировал Грозин.

Специалист добавил, что в обществе зреет недовольство и запрос на перемены, что показали президентские выборы 2019 года, в которых впервые в Казахстане оппоненту действующего президента Амиржану Косанову «позволили» набрать 16% голосов.