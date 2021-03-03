Распад произойдет в том случае, если Одесса сможет содержать себя лучше, чем Киев, за счет портов и за счет плантаций марихуаны в приграничных бессарабских районах, привел пример эксперт.
«В регионах для этого должны сформироваться элиты, но не такие, как сейчас, где крепкие хозяйственники, которые фактически являются ставленниками криминальных кругов — региональных, всеукраинских, международных. А нужны региональные элиты с амбициями — вот тогда это было бы возможно. Тогда были бы субъекты вот этого распада государства. Потому что Украине не во что распадаться», — указал Рудяков.
Политолог также выразил мнение, что Румыния не будет забирать Бессарабию, а Польша — Западную Украину, тем более в нынешней ситуации политика Запада будет более сдержанной.
Поэтому заявления о распаде Украины в случае выполнения Минских соглашений — гипотетические страшилки и лишний аргумент для того, чтобы не заниматься реинтеграцией Донбасса, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.