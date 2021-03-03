Распад Украины может произойти лишь по югославскому сценарию — если местные элиты потянут на себя одеяло, удостоверившись в том, что своими силами на уровне форсирования проектов трансграничного сотрудничества они получат больше Киева. Об этом рассказал директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью Украина.ру

Павел Рудяков: На Украине началось переформатирование олигархического ландшафта © РИА Новости, Нина Зотина

«В регионах для этого должны сформироваться элиты, но не такие, как сейчас, где крепкие хозяйственники, которые фактически являются ставленниками криминальных кругов — региональных, всеукраинских, международных. А нужны региональные элиты с амбициями — вот тогда это было бы возможно. Тогда были бы субъекты вот этого распада государства. Потому что Украине не во что распадаться», — указал Рудяков.

Политолог также выразил мнение, что Румыния не будет забирать Бессарабию, а Польша — Западную Украину, тем более в нынешней ситуации политика Запада будет более сдержанной.

Поэтому заявления о распаде Украины в случае выполнения Минских соглашений — гипотетические страшилки и лишний аргумент для того, чтобы не заниматься реинтеграцией Донбасса, заключил собеседник издания.

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