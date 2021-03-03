Оппозиционные украинские телеканалы не играли какую-то заметную роль в формировании «антизеленских» настроений. Они сыграли свою роль в формировании некой среды. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Кость Бондаренко о спецоперации возле офиса ОПЗЖ © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание. Позднее санкции были введены в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Эксперт отметил, что в этой ситуации есть лишь ОПЗЖ, политическая сила, которая стоит за этими тремя каналами, и эти каналы работали в своей нише на традиционный электорат ОПЗЖ.

«Электорат ОПЗЖ на протяжении двух лет практически не рос. Он закапсулировался, ОПЗЖ превратилась в такую себе Коммунистическую партию, которая будет перекочёвывать из одного парламента в другой, не демонстрируя при этом роста электоральных симпатий. Колебания в один-два процента в ту или иную сторону роли не играют», — пояснил Бондаренко.

Исходя из этого, политолог не понимает, зачем нужно было закрывать каналы, потому что это только привлекло больше внимания и к ОПЗЖ, и к Медведчуку, и к связанным с ними СМИ.

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