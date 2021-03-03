Силы, пришедшие к власти на Украине после Майдана в 2014 году, а также после них не являются законной властью, и их действия нелегитимны. Об этом экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко сказал в интервью изданию Украина.ру

Виталий Захарченко. Кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал постановление Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о лишении Захарченко и еще девятерых высших офицеров воинских званий и госнаград с формулировкой об антигосударственной деятельности.

«Свою оценку так называемой власти после вооруженного госпереворота 2014 года я высказал давно и не меняю ее даже после прихода на Банковую Владимира Зеленского, поскольку он полностью продолжает политику [экс-президента Петра] Порошенко и прочих. Если высказаться конкретнее, то я их не считал и не считаю законной властью, а, следовательно, все их действия воспринимаю соответствующим образом», — заявил Захарченко.

Он связывает эти санкции со своим недавним заявлением о готовности работать на благо Донбасса.

Бывший министр также подчеркнул, что свои награды и звания он заслужил честно и всегда исполнял свой служебный долг, как того требуют закон и его совесть.

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