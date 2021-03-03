Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о лишении Захарченко и еще девятерых высших офицеров воинских званий и госнаград с формулировкой об антигосударственной деятельности.
«Свою оценку так называемой власти после вооруженного госпереворота 2014 года я высказал давно и не меняю ее даже после прихода на Банковую Владимира Зеленского, поскольку он полностью продолжает политику [экс-президента Петра] Порошенко и прочих. Если высказаться конкретнее, то я их не считал и не считаю законной властью, а, следовательно, все их действия воспринимаю соответствующим образом», — заявил Захарченко.
Он связывает эти санкции со своим недавним заявлением о готовности работать на благо Донбасса.
Бывший министр также подчеркнул, что свои награды и звания он заслужил честно и всегда исполнял свой служебный долг, как того требуют закон и его совесть.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.