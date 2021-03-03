Денежные переводы, поступающие на Украину от заробитчан, дают положительный эффект, но он краткосрочен, так как трудовая миграция - это в любом случае вымывание трудовых ресурсов. Об этом замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинские гастарбайтеры рвутся в Польшу, хотя их там всё меньше ждут © Facebook, Томаш Гаврыш

«Но это только в краткосрочной перспективе, потому что деньги-то присылают сюда потому, что у заробитчан здесь либо пожилые родители, либо несовершеннолетние дети. Пройдет 15 лет, и родители умрут, а дети вырастут и сами уедут за границу. Поэтому стратегически это путь в никуда, просто безвозвратное вымывание трудовых ресурсов», — подчеркнул Молчанов.

Он также напомнил, что с этих поступлений платятся отчисления в Пенсионный фонд, что в перспективе также поставит крест на солидарной пенсионной системе, на которую просто не будет денег.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.