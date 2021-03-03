По его словам, валютные поступления из-за границы от заробитчан действительно поддерживают украинский бюджет. Причем эта цифра с каждым годом растет: по данным политолога, в прошлом году она достигла порядка $15 миллиардов — в разы больше, чем Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) и прочих структур.
«Но это только в краткосрочной перспективе, потому что деньги-то присылают сюда потому, что у заробитчан здесь либо пожилые родители, либо несовершеннолетние дети. Пройдет 15 лет, и родители умрут, а дети вырастут и сами уедут за границу. Поэтому стратегически это путь в никуда, просто безвозвратное вымывание трудовых ресурсов», — подчеркнул Молчанов.
Он также напомнил, что с этих поступлений платятся отчисления в Пенсионный фонд, что в перспективе также поставит крест на солидарной пенсионной системе, на которую просто не будет денег.
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