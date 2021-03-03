Украинцы пользуются пробелами в директивах о безвизе, чтобы выезжать на сезонные работы, и Европа им это позволяет. Об этом замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Тысячи украинцев застряли на границе с Польшей © Facebook, Томаш Гаврыш

По словам Молчанова, это связано с тем, что на Украине работы нет, а с окончанием зимы в Европе начинаются первые сельскохозяйственные работы.

«Пользуясь всякими такими дырками в европейских директивах о безвизе, украинцы используют эту возможность въезда для сезонных работ… Польша закрывает глаза на это и уже, по сути, разрешает через них работать. Я думаю, такую же схему реализует скоро и Германия, которая тоже меняет свое трудовое законодательство для того, чтобы привлекать дешевую рабочую силу из-за рубежа», — сказал эксперт.

Он отметил, что в прошлом году этот процесс сбавил обороты из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, но сегодня, с началом массовой вакцинации в мире, трудовая активность вновь начинает нарастать.

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