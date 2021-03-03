«Поляки действительно создают хорошие условия, но не для всех. Там есть и хорошие условия, и средние, и плохие, и отвратительные. Тем не менее Польша людей привлекает. Помимо всего прочего, у Варшавы уже второй год действует специальная программа кабинета министров по привлечению до 2022 года на пять лет "восточных рабочих", под которыми преимущественно подразумеваются украинцы», — сказал Рудяков.
Он добавил, что Украина никаких рабочих мест людям не предлагает.
«Да, президент говорил о 190 тысячах рабочих мест по программе строительства дорог. Но, во-первых, это капля в море, а во-вторых, нужно разбираться, что это за рабочие места. Майдан — это красиво, но людям надо зарабатывать деньги, и они едут в Польшу», — отметил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.