В Польше не так много областей, в которых можно себя применить украинским рабочим. Об этом заявил директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Заробитчанин раскрыл подробности увольнения голого украинца в Польше © gazetawroclawska.pl

Он добавил, что Украина никаких рабочих мест людям не предлагает.

«Да, президент говорил о 190 тысячах рабочих мест по программе строительства дорог. Но, во-первых, это капля в море, а во-вторых, нужно разбираться, что это за рабочие места. Майдан — это красиво, но людям надо зарабатывать деньги, и они едут в Польшу», — отметил эксперт.

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