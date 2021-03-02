«Газопровод усилит энергетическую зависимость Европы, что, в свою очередь, ослабит сопротивление Европы злонамеренным попыткам влияния», — сказал председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, комментируя данное послание.
Особенно его беспокоит то, что «завершение проекта предоставит России еще одну возможность для снижения важности Украины как государства, через которое проходит энергетический транзит, а также для оказания на нее давления».
В своем письме председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Миксу и представителю республиканцев в комиссии Майклу Макколу балтийские парламентарии заявляют, что Эстония, Латвия, Литва и большинство других европейских государств, а также Европейский парламент многократно призывали Европейский союз остановить проект «Северный поток — 2».
В документе также отмечается необходимость не допустить удержания Грузии, Украины, Молдавии и Белоруссии в сфере интересов России.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.