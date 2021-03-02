Председатели комиссий по иностранным делам парламентов стран Балтии в письме к американским конгрессменам призвали сообща противостоять завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» и поддержать энергетическую безопасность Европы

«Газопровод усилит энергетическую зависимость Европы, что, в свою очередь, ослабит сопротивление Европы злонамеренным попыткам влияния», — сказал председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, комментируя данное послание.

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В своем письме председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Миксу и представителю республиканцев в комиссии Майклу Макколу балтийские парламентарии заявляют, что Эстония, Латвия, Литва и большинство других европейских государств, а также Европейский парламент многократно призывали Европейский союз остановить проект «Северный поток — 2».

В документе также отмечается необходимость не допустить удержания Грузии, Украины, Молдавии и Белоруссии в сфере интересов России.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

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Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.