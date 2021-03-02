Как уточняется, суд отложил рассмотрение дела до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет вердикт относительно так называемого «Антиколомойского закона», запрещающего возвращать владельцам национализированные банки.
Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного «Приватбанка» с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.
Вскоре «Приватбанк» подал апелляцию на это решение, позже аналогичные иски подали Нацбанк Украины и Кабинет министров.
11 июня 2020 года Конституционный суд Украины получил представление от 64 народных депутатов для отмены «антиколомойского» закона, принятого Верховной Радой для получения финансирования МВФ.