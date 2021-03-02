Как уточняется, суд отложил рассмотрение дела до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет вердикт относительно так называемого «Антиколомойского закона», запрещающего возвращать владельцам национализированные банки.

«Коломойский — заноза в заднице». Чем для Украины обернётся скандал с Байденом и «ПриватБанком»
«Коломойский — заноза в заднице». Чем для Украины обернётся скандал с Байденом и «ПриватБанком»
© РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк
Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного «Приватбанка» с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.

Вскоре «Приватбанк» подал апелляцию на это решение, позже аналогичные иски подали Нацбанк Украины и Кабинет министров.

11 июня 2020 года Конституционный суд Украины получил представление от 64 народных депутатов для отмены «антиколомойского» закона, принятого Верховной Радой для получения финансирования МВФ. 