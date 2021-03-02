Шестой апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляции «Приватбанка» на решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск Игоря Коломойского об отмене национализации банка, сообщило информагентство «Интерфакс-Украина» 2 марта

Как уточняется, суд отложил рассмотрение дела до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет вердикт относительно так называемого «Антиколомойского закона», запрещающего возвращать владельцам национализированные банки.

«Коломойский — заноза в заднице». Чем для Украины обернётся скандал с Байденом и «ПриватБанком» © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Вскоре «Приватбанк» подал апелляцию на это решение, позже аналогичные иски подали Нацбанк Украины и Кабинет министров.

11 июня 2020 года Конституционный суд Украины получил представление от 64 народных депутатов для отмены «антиколомойского» закона, принятого Верховной Радой для получения финансирования МВФ.