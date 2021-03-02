Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука и его соратников частично является попыткой президента Владимира Зеленского снискать расположение администрации нового президента США Джо Байдена, говорится в статье, опубликованной в Financial Times 2 марта

Автор Роман Олеарчук отмечает, что атака на Медведчука стала важнейшим изменением политики Зеленского с момента его инаугурации в 2019 году.

«Это огромный риск и очень смелый шаг… Речь идет об очень могущественных людей. Люди ожидали результатов Зеленского… Если вы хотите изменить правила игры, нужно идти против олигархов», — приводит издание слова советника Зеленского Михаила Саакашвили.

Дружба паяцев: новости байденизма-зеленизма © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Саакашвили также отметил, что сигналы из Вашингтона «состоят в том, что то, что раньше терпели, больше терпеть не будут».

FT также отмечает, что Зеленскому придется начать преследование олигарха Игоря Коломойского.