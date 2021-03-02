Автор Роман Олеарчук отмечает, что атака на Медведчука стала важнейшим изменением политики Зеленского с момента его инаугурации в 2019 году.
«Это огромный риск и очень смелый шаг… Речь идет об очень могущественных людей. Люди ожидали результатов Зеленского… Если вы хотите изменить правила игры, нужно идти против олигархов», — приводит издание слова советника Зеленского Михаила Саакашвили.
Такие действия могут понравиться администрации Байдена, пишет FT.
Саакашвили также отметил, что сигналы из Вашингтона «состоят в том, что то, что раньше терпели, больше терпеть не будут».
FT также отмечает, что Зеленскому придется начать преследование олигарха Игоря Коломойского.