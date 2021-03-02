Такая ситуация сложилась из-за высоких тарифов и нежелания правительства навести порядок в сфере энергетики, подчеркнул политик.
«Это говорит о том, что люди просто не могут уже платить. Задолженность накапливается, и на конец мая мы увидим уже 100 миллиардов долга», — рассказал Бондарь.
По его словам, правительство отказывается сотрудничать с парламентом, в частности, не предоставляет подробные данные по проблеме неплатежей.
Депутат отметил, что вызывает много вопросов стоимость газа для населения, которая легко может быть снижена в два, а то и в три раза.
Для того чтобы получить ответы, он предложил вызвать чиновников в парламент и потребовать у них отчета, после которого можно будет подумать и о давно назревшей «чистке» в рядах Кабмина, добавил Бондарь.
Он также сказал, что нужно срочно ввести мораторий на повышение цен на коммунальные услуги для домохозяйств и расширить программы субсидий для социально незащищенных слоев населения.