Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире канала «Украина-24». Соответствующий ролик разместили в Telegram-канале телеканала 2 марта

Ляшко пояснил, что, являясь по профессии врачом, решил показать пример и призвать украинцев вакцинироваться.

Он попросил специально показать, каким препаратом его прививают, «чтобы не было лукавства». Полуголый Зеленский вакцинировался от COVID-19 — фото © president.gov.ua

Ляшко подчеркнул, что высокопоставленные чиновники получают ту же вакцину, что и медики, которых стали прививать на Украине первыми.

«Это вакцина Covishield, которая произведена по лицензии AstraZeneca на площадках индийского Serum Institute. Она используется сегодня в Украине. Это те 500 тыс. доз, которые закуплены за счет госбюджета. Я говорил, что буду прививаться той же вакциной, которой вакцинируются наши медработники одни из первых. Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое», — сказал Ляшко.

Ранее вакцинацию от коронавируса прошел президент Украины Владимир Зеленский. Ему сделали прививку в зоне ООС в Донбассе.