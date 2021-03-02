Представитель киевского режима был возмущен тем, что экспертам от ДНР и ЛНР наконец дали слово в ТКГ, однако еще больше его раздосадовало то, что Морель требовал от Киева включиться в обсуждение предложений Донецка и Луганска.
«За все время сегодняшних консультаций (а я ушёл минут за 10 до окончания этого фарса) представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО (так киевский режим называет ДНР и ЛНР. — Ред.)», — написал Гармаш.
По его словам, представители ДНР и ЛНР не входят в ТКГ, прямые переговоры с Донецком и Луганском он назвал «прямым нарушением Минских соглашений».
Напомним, Россия не является стороной конфликта в Донбассе и наравне с Германией и Францией выступает в Минских соглашениях наблюдателем и посредником между Киевом и ЛДНР.