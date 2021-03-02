Посол ОБСЕ Пьер Морель на заседании Трехсторонней контактной группы в рамках Минского процесса потребовал от Киева конструктивного диалога с представителями Донецкой и Луганской областей в ТКГ, рассказал участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook 2 марта

Обострение в Донбассе: ДНР обвиняет Киев в теракте © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«За все время сегодняшних консультаций (а я ушёл минут за 10 до окончания этого фарса) представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО (так киевский режим называет ДНР и ЛНР. — Ред.)», — написал Гармаш.

По его словам, представители ДНР и ЛНР не входят в ТКГ, прямые переговоры с Донецком и Луганском он назвал «прямым нарушением Минских соглашений».

Напомним, Россия не является стороной конфликта в Донбассе и наравне с Германией и Францией выступает в Минских соглашениях наблюдателем и посредником между Киевом и ЛДНР.