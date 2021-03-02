Пресс-служба президента Армении Армена Саркисяна 2 марта сообщила, что он не подпишет проект указа об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако не сказала, что оспорит его в установленном порядке. Если обжалования не произойдет, то указ вступит в силу автоматически

В Армении разгорелся скандал после лживого заявления премьера Никола Пашиняна о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер». Замглавы Генштаба высмеял премьера, а тот в отместку решил уволить военного и его непосредственного руководителя.

«Президент республики принял решение не подписывать проект указа», — говорится в сообщении на президентском сайте.

Между тем также сообщается, что президент не оспорил в Конституционном суде соответствующий указ премьера.

Из-за этого объединенная оппозиция Армении потребовала экстренной встречи с Саркисяном.

«В распространенном сообщении руководитель страны обходит стороной вопрос об обжаловании соответствующего решения Никола Пашиняна об увольнении Гаспаряна в Конституционном суде. Исходя из вышеизложенного, представители "Движения спасение родины" требуют экстренной встречи с президентом», — говорится в заявлении оппозиционеров.

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Утром 25 февраля Вооруженные силы Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера Пашиняна. Последний назвал это «попыткой переворота» и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Однако оппозиция уже возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, отказалась от переговоров с властью и поддержала требование отставки главы правительства.