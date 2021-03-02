В Армении разгорелся скандал после лживого заявления премьера Никола Пашиняна о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер». Замглавы Генштаба высмеял премьера, а тот в отместку решил уволить военного и его непосредственного руководителя.
«Президент республики принял решение не подписывать проект указа», — говорится в сообщении на президентском сайте.
Между тем также сообщается, что президент не оспорил в Конституционном суде соответствующий указ премьера.
Из-за этого объединенная оппозиция Армении потребовала экстренной встречи с Саркисяном.
«В распространенном сообщении руководитель страны обходит стороной вопрос об обжаловании соответствующего решения Никола Пашиняна об увольнении Гаспаряна в Конституционном суде. Исходя из вышеизложенного, представители "Движения спасение родины" требуют экстренной встречи с президентом», — говорится в заявлении оппозиционеров.
После того как Пашинян оскандалился с «Искандерами» и был вынужден извиняться перед президентом России Владимиром Путиным, сказав, что его якобы неправильно информировали, в Ереване разгорелся политический кризис.
Утром 25 февраля Вооруженные силы Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера Пашиняна. Последний назвал это «попыткой переворота» и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Однако оппозиция уже возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, отказалась от переговоров с властью и поддержала требование отставки главы правительства.