«Евровидение-2021» состоится в Нидерландах, организаторы конкурса решили следовать плану Б в проведении мероприятия, новость об этом 2 марта появилась на официальном сайте песенного состязания

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Тогда же было объявлено, что у жюри есть три варианта проведения конкурса, какой именно они предпочтут, будет объявлено позже. И вот, наконец, организаторы сообщили: они выбрали вариант Б: все артисты будут выступать вживую в городе Роттердам, однако количество участников делегаций будет ограничено.

«Дух и традиция конкурса "Евровидение" — объединить Европу на одной сцене, и мы все еще полны решимости добиться этого в мае в Роттердаме», — сказал исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердаль.

«С помощью обширного тестирования, ношения масок, гигиенических требований, внимания к вентиляции и новаторских мер мы создадим среду, в которой команда, артисты и пресса смогут работать максимально безопасно», — добавил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.

При этом все участники «Евровидения» должны будут пройти 5-дневный карантин перед вылетом и получить отрицательный тест на COVID-19. Также известно, что свободное передвижение артистов будет ограничено, им рекомендовано находиться в отелях и выезжать только на арену Ahoy для репетиций и выступления.

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Украину на «Евровидении-2021» представит группа Go_A с песней «Шум», а вот кто выступит от России, пока неизвестно. Граждане страны сами решат этот вопрос 8 марта путем голосования.

Известно, что в списке номинантов есть группа Little Big, которая должна была представить РФ на конкурсе в 2020 году, но не смогла это сделать из-за отмены мероприятия в пандемию.