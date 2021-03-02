Визит председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Донбасс – сильный сигнал. Об этом 2 марта на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы

Шарль Мишель посетил 2 марта КПВВ «Счастье» в Луганской области вместе с президентом Владимиром Зеленским.

«Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию. Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путём. И мы сможем это сделать только вместе, ощущая международную поддержку и вашу поддержку как председателя Европейского совета, ради стабильности и безопасности на европейском континенте», — заявил Зеленский.

Смерть в конце тоннеля. Зеленский идёт на войну? © president.gov.ua интервью изданию Украина.ру мэр Горловки Иван Приходько, утром 20 февраля украинские силовики обрушили на окраины города около сотни мин и снарядов калибра 120 и 122 миллиметра.

Всего с начала вооруженного конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли 13 тысяч человек.