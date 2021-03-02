Шарль Мишель посетил 2 марта КПВВ «Счастье» в Луганской области вместе с президентом Владимиром Зеленским.
«Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию. Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путём. И мы сможем это сделать только вместе, ощущая международную поддержку и вашу поддержку как председателя Европейского совета, ради стабильности и безопасности на европейском континенте», — заявил Зеленский.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру мэр Горловки Иван Приходько, утром 20 февраля украинские силовики обрушили на окраины города около сотни мин и снарядов калибра 120 и 122 миллиметра.
Всего с начала вооруженного конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли 13 тысяч человек.