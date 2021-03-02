В честь прихода весны появилось обновленное меню в столовой для депутатов Верховной Рады Украины. Об этом 2 марта сообщает «Апостроф»

Отмечается, что цены на все блюда в меню в депутатской столовой, несмотря на их высокие доходы, остаются умеренными.

При этом многие блюда для народных избранников включают дорогие продукты — например, в меню есть салат «Царский» с семгой (90 грн за 145 г), салат «Капрезе» с моцареллой (95 грн за 170 г), бутерброды с икрой лосося (56 грн) и с семгой (48 грн). «Слуги народа» наплевали на карантин и закатили пир в Днепре © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Некоторые блюда напоминают ресторанные — так, депутатам предлагается филе семги, запеченное с грушей (216 грн за 175 г), шашлык из филе семги (182 грн за 100 г), салат из арбуза с фетой (63 грн за 200 г).

На завтрак у депутатов также богатый выбор: геркулесовая каша с изюмом (33 грн за 300 г), вареное яйцо (8 грн за шт.), блины (55 грн за 150 г), сырники (51 грн за 160 г) и другие блюда.

Также в меню есть блюда из говядины и курицы и шесть разных видов гарнира. Правда, весной им доступен только один вид супа — солянка. Что послал бог застенчивому воришке и Остапу Бендеру из "Двенадцати стульев" © кадр из к/ф "Двенадцать стульев" 1976 года

Десерт можно выбирать из пяти вариантов — два вида желе (34-39 грн за 150 г), запеченные яблоки (39 грн за 110 г), десерт «Сметанный» (31 грн за 150 г) и «Белоснежка и семь гномов» (63 грн за 150 г).

По данным киевского Института демографии и социальных исследований имени Птухи, к началу 2021 года более половины граждан Украины проживали за чертой бедности.