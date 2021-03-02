Ведущих телеканала «Первый независимый» Диану Панченко, Ростислава Сухачёва и Юлию Колтак не пустили на порог представительства Европейского союза в Киеве. Об этом 2 марта сообщает PavlovskyNEWS в Telegram

Отмечается, что журналисты хотели передать письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, который находится с официальным визитом на Украине, но охрана перекрыла доступ к почтовому ящику представительства без объяснения причины.

«Это свидетельствует о том, что европейские ценности не такие уж и европейские, как мы себе представляли 7 лет назад. Пока нет реакции от европейских институций, которая бы заставила украинскую власть изменить решение о блокировке канала и повернуться лицом к людям», — заявила Панченко.

Сухачёв рассказал о планах вернуть «Первый независимый» в спутниковое вещание, поскольку «другого выхода нет».

Ранее журналисты работали на телеканале NewsOne.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Телеканал «Первый независимый» начал вещать 26 февраля. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и «112 Украина». Уже через час вещание этого канала прекратили.