За последние семь лет Евросоюз выделил Украине семь миллиардов евро помощи, больше, чем какому-либо другому государству, которое не является членом ЕС.
На брифинге глава Евросовета призвал украинские власти бороться с коррупцией и заняться судебной реформой.
«Много нужно сделать в установлении верховенства права, судебной реформе и борьбе с коррупцией», — заявил Мишель.
Владимир Зеленский 25 февраля на совещании с премьер-министром, спикером и главами парламентских комитетов заявил, что судебная система Украины в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы, по его словам, не доверяют судам, эта институция является слишком коррумпированной и слишком шаткой.