Украина получила наибольший объем помощи от Евросоюза среди государств, которые не входят в его состав. Об этом на брифинге 2 марта заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после посещения КПВВ «Счастье» в Луганской области вместе с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Vesti.ua

Судебная реформа Зеленского: украинские суды превратят в инструмент обслуживания внешнего управления © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На брифинге глава Евросовета призвал украинские власти бороться с коррупцией и заняться судебной реформой.

«Много нужно сделать в установлении верховенства права, судебной реформе и борьбе с коррупцией», — заявил Мишель.

Владимир Зеленский 25 февраля на совещании с премьер-министром, спикером и главами парламентских комитетов заявил, что судебная система Украины в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы, по его словам, не доверяют судам, эта институция является слишком коррумпированной и слишком шаткой.