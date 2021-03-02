Помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир 2 марта оставил пост директора «Студии Квартал-95». Об этом в тот же день написал информационный портал «Стопкор» со ссылкой на данные сайта YouControl

Правительственный квартал. Как друзья Зеленского укрепились во власти © commons.wikimedia.org, Vadim Chuprina Андрей Харламов, Юрий Маховский и брат помощника главы государства Борис Шефир.

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Сергей Шефир — украинский сценарист, продюсер фильмов «Сваты» и «Слуга народа», основатель «Студии Квартал 95», а с мая 2019 года еще и помощник президента Украины Владимира Зеленского.

Назначение Шефира на должность многие политики страны не поняли, так как Сергей поддерживает позицию по закону о языке своего брата Бориса Шефира, совладельца «Квартала 95».

Борис заявил, что стране нужен «нормальный» закон о языке, который станет «первым шагом к отмене войны», а запреты — «это искусственная и гадкая штука», которая не приведет ни к чему, кроме нарастания напряженности в обществе.

Подобное заявление тогдашний спикер Верховной Рады Андрей Парубий оценил как неадекватное, сказав, что под Шефиром «будет гореть земля».

Позже депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос просил Совет национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против «Квартала 95» за сотрудничество с РФ.