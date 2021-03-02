Со 2 марта учредителями «Студии Квартал-95» остаются Андрей Харламов, Юрий Маховский и брат помощника главы государства Борис Шефир.
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Сергей Шефир — украинский сценарист, продюсер фильмов «Сваты» и «Слуга народа», основатель «Студии Квартал 95», а с мая 2019 года еще и помощник президента Украины Владимира Зеленского.
Назначение Шефира на должность многие политики страны не поняли, так как Сергей поддерживает позицию по закону о языке своего брата Бориса Шефира, совладельца «Квартала 95».
Борис заявил, что стране нужен «нормальный» закон о языке, который станет «первым шагом к отмене войны», а запреты — «это искусственная и гадкая штука», которая не приведет ни к чему, кроме нарастания напряженности в обществе.
Подобное заявление тогдашний спикер Верховной Рады Андрей Парубий оценил как неадекватное, сказав, что под Шефиром «будет гореть земля».
Позже депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос просил Совет национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против «Квартала 95» за сотрудничество с РФ.