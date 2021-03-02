Два комитета Верховной Рады Украины рассмотрят вопрос прекращения вещания телеканала «Первый независимый», созданный сотней сотрудников репрессированных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK, сообщил парламентарий от ОПЗЖ Нестор Шуфрич на сессии Рады 2 марта

«Первый независимый» впервые вышел в эфир вечером 26 февраля, однако менее чем через час его отключили от спутникового вещания по требованию Службы безопасности Украины.

«Я хочу поблагодарить руководителей фракций и лично председателя Верховной Рады за совещание, которое состоялось по поводу прекращения вещания телеканала "Первый независимый". Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности Украины», — сказал Шуфрич.

Отключение на Украине «Первого Независимого»: Божья кара или чистый криминал? © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Спасибо за понимание угрозы подобных решений, потому что действительно может так случиться, что, если такие действия продолжатся, будет соответствующая динамика и логика, то у нас останутся только, возможно, канал "Рада" и "Вестник президента"», — сказал Шуфрич.

Спикер Рады Дмитрий Разумков никак не прокомментировал слова Шуфрича. Между тем на заседании СНБО 2 февраля он не поддержал закрытие оппозиционных каналов, воздержавшись от голосования.