«Первый независимый» впервые вышел в эфир вечером 26 февраля, однако менее чем через час его отключили от спутникового вещания по требованию Службы безопасности Украины.
«Я хочу поблагодарить руководителей фракций и лично председателя Верховной Рады за совещание, которое состоялось по поводу прекращения вещания телеканала "Первый независимый". Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности Украины», — сказал Шуфрич.
Если на уровне комитетов полномочий для соответствующего реагирования будет недостаточно, то этот вопрос передадут на рассмотрение главам фракций.
«Спасибо за понимание угрозы подобных решений, потому что действительно может так случиться, что, если такие действия продолжатся, будет соответствующая динамика и логика, то у нас останутся только, возможно, канал "Рада" и "Вестник президента"», — сказал Шуфрич.
Спикер Рады Дмитрий Разумков никак не прокомментировал слова Шуфрича. Между тем на заседании СНБО 2 февраля он не поддержал закрытие оппозиционных каналов, воздержавшись от голосования.