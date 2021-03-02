Служба безопасности Украины (СБУ) сейчас изучает публикацию сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Рабиновича, которая проиллюстрирована картой Украины без Крыма, но с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом заявили в пресс-службе СБУ 2 марта

По данным пресс-службы, сейчас сотрудники ведомства ведут проверку публикации Рабиновича, к которой прикреплена карта Украины без Крыма. Рабинович попал в скандал из-за карты Украины без Крыма, но с ЛДНР © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

«О результатах проверки мы будем информировать дополнительно», — сообщили в СБУ.

Скандал разгорелся из-за того, что Рабинович 1 марта опубликовал в своем Facebook иллюстрацию под названием «На какой мове говорит Незалежная» о распространении украинского языка в различных регионах Украины и добавил карту страны без Крыма. Кроме того, на его карте указаны ДНР и ЛНР.

На референдуме в 2014 году подавляющее большинство крымчан проголосовали за объединение с РФ. Украина считает Крым своей территорией и надеется «вернуть» полуостров.

Киев анонсировал на 23 августа 2021 года проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России.