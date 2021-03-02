По данным пресс-службы, сейчас сотрудники ведомства ведут проверку публикации Рабиновича, к которой прикреплена карта Украины без Крыма.
«О результатах проверки мы будем информировать дополнительно», — сообщили в СБУ.
Скандал разгорелся из-за того, что Рабинович 1 марта опубликовал в своем Facebook иллюстрацию под названием «На какой мове говорит Незалежная» о распространении украинского языка в различных регионах Украины и добавил карту страны без Крыма. Кроме того, на его карте указаны ДНР и ЛНР.
На референдуме в 2014 году подавляющее большинство крымчан проголосовали за объединение с РФ. Украина считает Крым своей территорией и надеется «вернуть» полуостров.
Киев анонсировал на 23 августа 2021 года проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России.