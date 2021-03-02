Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович высмеял мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива из-за нереалистичного призыва. Он сделал это на своей странице в Facebook 1 марта

Вятрович усомнился в репутации Героев Украины © Facebook, Vitaliy Selyk

«"Нет ценам!" — сказали продавцы», — написал Вятрович.

В комментариях многие пользователи поддержали депутата и добавили собственные варианты ответа на данный лозунг: «Пчелы против меда», «Да уже бы писали: "Нет зарплатам"», «Напишите, кому принадлежит облэнерго в Ивано-Франковске и какое отношение этот человек имеет к "Свободе". Иначе ваша надпись выглядит как дешевая манипуляция», «"Нет тарифам" — гордо сказала "Свобода" и пошла продавать свой телеканал куму [президента РФ Владимира] Путина (имеется в виду Виктор Медведчук. — Ред.)» и т.д.

Другие комментаторы раскритиковал нардепа за такую публикацию, отметив, что Марцинкив имеет большой уровень доверия у людей: «Когда [кандидат от "Евросолидарности" Маруся] Зверобой на выборах займет 4-е место, вспомнишь об этом посте как одном из ряда коммуникационных провалов ЕС на этих выборах», «Опубликовав это фото, ты забыл классическое определение, что плохого пиара не бывает. Прекрасно понятно, что речь о высоких тарифах, по крайней мере думающим людям», «Жаль, господин Владимир. Я вас уважала» и т.д.

Во время внеочередных выборов в Раду в 2019 году на 87-м округе победил кандидат от «Слуги народа» Зиновий Андрийович. Осенью 2020-го он выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области и подал заявление о сложении мандата.

Центризбирком назначил промежуточные выборы в Раду на 87-м округе на 28 марта.