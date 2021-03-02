Мать певицы из Киева Наташи Королевой Людмила Порывай, недавно отметившая 75-летний юбилей, оправдалась за фотосессию, которую ей устроила к празднику дочь. Звездная мать в своем Instagram 2 марта объяснила, что дочь заманила ее к фотографу обманным путем

«Наташа не дает мне расслабляться: "Мама, давай что-нибудь отмочим!" Я сопротивлялась, но она у меня если что-то задумала, то осуществит. "Мама, я заказала фотосессию. Ты меня туда отвезешь, а потом заберешь машину". Я думала, что буду шофером. А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня!!! Я кайфанула!» — рассказала женщина.

Пост с фотографиями, получившимися в тот день, собрал на страницах Порывай, Королевой и даже мужа последней Сергея Глушко (Тарзана) огромное количество едких замечаний. Люди называли пожилую даму, облачившуюся в образ куклы Барби, клоунессой и даже сравнивали со смазанной маслом залежалой колбасой.

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«Видимо, весеннее обострение», «Чучело, ну посмотри на себя в зеркало», «Идиотизм… так себя вести старушке», «Ей на кладбище уже прогулы ставят», «В Кащенко ремонт», «Вот скоморохи», — получила Порывай новые эпитеты в свой адрес.

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Между тем Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Какое-то время Порывай жила с дочерью певицей Наташей Королевой в Москве, на данный момент проживает в городе Майами, США.